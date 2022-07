Strom- und Wasserverbrauch : Jobcenter berät in Langefeld zum Thema Energiesparen

Langenfeld Oft lassen sich mit einfachen Maßnahmen viele Kilowattstunden einsparen. Angesichts der hohen Energiekosten bietet das Jobcenter zusammen mit der Caritas Einsparberatungen an.

() Das Jobcenter ME-aktiv bietet am Dienstag, 26.Juli, in der Geschäftsstelle Langenfeld ein kostenloses Beratungsangebot der Caritas zum Thema „Stromsparchecks“ an. „Das Angebot richtet sich an Bezieher von sozialen Leistungen, Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Wohngeld“, teilt das Jobcenter mit.