Langenfelder brauchen Mdikamente : LVR ruft zu Spenden für Partnerklinik auf

Langenfeld/Viersen Partnerkrankenhaus des Langenfelder LVR im ukrainischen Lviv benötigt dringend Medikamente für die Kriegsopfer. Die Zentralapotheke schlägt Alarm.

() Die medizinische Versorgung der Menschen in der Ukraine verschlechtert sich von Tag zu Tag. „Es fehlt an Medikamenten, Medizinprodukten, intakter Infrastruktur und Personal“, erklärt Jürgen Sawazki, Leiter der Apotheke der LVR-Klinik Viersen . Er beschafft die Medikamente für das Langenfelder LVR-Partnerkrankenhaus im ukrainischen Lviv und sorgt für den ordnungsgemäßen Transport.

Seit mehr als 20 Jahren pflegt die LVR-Klinik Langenfeld einen engen und freundschaftlichen Austausch zur psychiatrischen Partnerklinik Kulparkov in Lviv. Um vor Ort passgenaue und schnelle Hilfe leisten zu können, arbeiten Kollegen aus den LVR-Kliniken, dem Förderverein der LVR-Klinik Langenfeld und dem gesamten Landschaftsverband Rheinland (LVR) Hand in Hand. Besonders gefordert ist dabei die Apotheke der LVR-Klinik Viersen, die sich um die Organisation der Hilfstransporte kümmert.

„Bisher konnten mit Unterstützung der LVR-Kliniken Viersen, Langenfeld und Bedburg-Hau vier Hilfstransporte mit Medikamenten, medizinischen Hilfsgütern, Lebensmitteln, aber auch Bettwäsche an die Partnerklinik Kulparkov geliefert werden“ sagt Sawazki. Möglich gemacht habe das in erster Linie der Förderverein der LVR-Klinik Langenfeld, der sich laufend um Spendengelder bemühe.

Außerdem pflege der Förderverein und die Langenfelder Klinik persönliche Kontakte zu den Kollegen in der Partnerklinik in Lviv. „So konnten bisher Spenden in Höhe von rund 70.000 Euro gesammelt werden“, so der Apotheker. Der Förderverein, der LVR und er danke allen Spendern für die Hilfe, die den Kriegsopfern zugute kämen. „Ohne die Unterstützung der Spender wäre das alles nicht möglich“, so Sawazki.