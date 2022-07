Ferienprogramm Kinderhaus : Mädchen und Jungen sind vom Zirkus begeistert

Langenfeld Ab dem 1. August öffnet das Kinderhaus in Langenfeld wieder seine Offene Tür für alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

() Aktuell hat eine Gruppe von Künstlern des Zirkusstudios „Непоседы“ (Ständig in Bewegung) aus der Stadt Charkiw in der Ukraine das Kinderhaus in einen Zirkus verwandelt. Auf der Zuschauertribüne saßen 50 Kinder, die am städtischen Sommerferienprogramm teilnehmen. Mit akrobatischen Kunststücken, Jonglage-Einlagen, kunterbunten Choreografien und lustigen Zaubertricks versetzten die jungen Artisten nicht nur die Kinder ins Staunen. Sie motivierten auch die ehrenamtliche Helfer, die das Team des Kinderhauses unterstützen, zum Mitfiebern und Mittanzen. Die Sprachbarriere spielte keine Rolle. Das bewiesen Groß und Klein als die Kinder nach der Vorführung die Möglichkeit erhielten, mit Unterstützung der Zirkusstars einzelne Elemente der Zirkuskunst selbst anzuwenden und sich auszuprobieren – ein Projekt mit großem Potenzial, auch die interkulturelle Kompetenz von Kindern zu fördern. Die interaktive Zirkus-Aktion war ein voller Erfolg für alle Beteilgten.