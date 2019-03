Viele Aktionen : Monheim feiert den Frühling

Amando Cortes dos Santos hatte am Sonntag die Sonne im Glas und portugiesische Spezialitäten auf dem Teller. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Selbstfahrende Busse, Biathlon, Vereine und das Partnerland Portugal stehen im Mittelpunkt des Programms zum verkaufsoffenen Sonntag.

Folkloretänze der Benrather Gruppe „Quinas de Portugal“, dazu der Duft von Sardinen und gegrilltem Oktopus – dem Publikum auf der Alten Schulstraße gefällt’s. Doch fragende Blicke signalisieren auch: Warum ausgerechnet Spezialitäten aus Portugal an diesem verkaufsoffenen Sonntag in Monheim? Bruno Kosmala von der Europa-Union erklärt’s: „Die Monheimer Europawoche ist diesmal Portugal gewidmet.“ Und zur Eröffnung (siehe Info) bieten die überparteiliche Vereinigung, Stadt und VHS als Veranstalter eine entsprechende „Landpartie“.

Die vielen Flaneure in der Stadtmitte können an diesem etwas kühlen, aber sonnigen Sonntagnachmittag so einiges erleben: So gibt es Stände von Kunsthandwerkern, Street-Food oder die Möglichkeit zu einer kurzen „Ballonfahrt“ mit den Monheimer Kulturwerken. Zahlreiche Vereine präsentieren ihre Angebote, vom FC Monheim mit seiner Mädchenfußball-Mannschaft über den Schachverein bis hin zu Tennis- und Segelclubs. Dazu Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen.

Info Europawoche geht mit einem Weinabend weiter Wann Die vom portugiesischen Generalkonsul eröffnete Europawoche geht noch bis Freitag. Was Nächster Programmpunkt ist der portugiesische Weinabend am Dienstag im Küchenstudio Seele, Niederstraße 15a. Anmeldung an vhs@monheim.de.

Ein Höhepunkt: die „Biathlon Deutschland-Tour“. An dem Stand legen jeweils bis zu drei Teilnehmer im Wettkampfformat zunächst eine Etappe auf simulierten Langlaufski auf einem Thoraxtrainer zurück, ehe sie mit fünf Schüssen im Stehendschießen messen. Die Tour ist bereits zum dritten Mal in Monheim. Der Tagessieger gewinnt eine Reise zum Weltcuport Ruhpolding, wo das Finale der Biathlon-Tour stattfindet. „Dort geht es dann richtig auf Skiern mit Kleinkalibergewehr um den Gesamtsieg“, erklärt Martin Bremer von der Tourorganisation. In Ruhrpolding würden die Teilnehmer von Olympiasieger Fritz Fischer auf den Wettkampf vorbereitet.