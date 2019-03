Friday For Future : Demo-Welle schwappt nach Langenfeld

Langenfeld Die Stadtschülervertreter rufen für Freitag, 11 Uhr, zur Kundgebung auf. Anschließend zieht die „Fridays-For-Future“-Demo durch die Stadt.

Damit schließen sich auch junge Langenfelder in ihrer Heimatstadt der von der 15-jährigen Schwedin Greta Thunberg angestoßenen Fridays-for-Future-Protestwelle an. Rund 5000 Schüler gebe es in Langenfeld, sagt Schimmel. 1000 Teilnehmer sind angemeldet. Die Stadtschülervertretung möchte jedem die Möglichkeit geben, teilzunehmen und hat deshalb Kontakt zu allen weiterführenden Schulen aufgenommen. „Die Schulleitungen haben unsere Briefe positiv aufgenommen.“ Gemeinsam mit anderen Jugendlichen waren Till Wirtz und Felix Schimmel am 15. März bei der Großkundgebung in Düsseldorf. Viele Jüngere hätten nicht mitkommen dürfen, weil die Eltern es zu gefährlich fanden, sind aber trotzdem sehr engagiert. So wie Mia Depaoli (10). „Ihr setzt die Zukunft eurer Kinder aufs Spiel“, sagt die Prisma-Gesamtschülerin. Sie will, dass Politiker die internationalen Klimaschutzziele ernst nehmen und endlich etwas tun. „Deshalb demonstrieren wir jetzt in Langenfeld.“