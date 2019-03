Großer Empfang: Langenfeld feiert seinen Ehrenbürger

Langenfeld Vertreter aus Politik und Brauchtum machen dem „analogen Netzwerker“ Manfred Stuckmann in der Hubertushalle ihre Aufwartung.

(mmo) „Du bist Langenfeld“ lautete eines der Zitate, mit denen die Festredner an Manfred Stuckmanns vielfältige Verdienste um seine Heimatstadt erinnerten. Auf Einladung von Bürgermeister Frank Schneider (links im Bild mit dem Jubilar und seiner Frau Margot) kamen zu „Stuckis“ 80-Jährigem rund 150 Vertreter aus Politik und Vereinen in die Hubertushalle, um ihn zu feiern: das „Original“, den „einzig lebenden Ehrenbürger“, die „rheinische Frohnatur“, den „analogen Netzwerker“ und die „Multifunktionswaffe in allen emotionalen Bereichen“ . Seine Initiativen, seine Ideen und sein aktives Mitwirken prägten die letzten 40 Jahre der Posthornstadt. Danke für Begleitung und Hilfe in erfolgreichen Wahlkämpfen sagte die regionale Politprominenz. Der Frauenchor sang und überreichte Rosen, das Fanfarencorps spielte, und eine PowerPoint-Präsentation von Barbara Assmann zeigte einen Querschnitt des Stuckmann’schen Lebens von der Wickelkommode bis zur Ehrenbürgerurkunde. Den größten Beifall erhielt Ehefrau Margot, die im 58. Ehejahr ihren kurzen Gruß mit dem Satz beendete: „Langweilig war es mit dir noch nie“.

RP-Foto: Ralph Matzerath