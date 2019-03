Monheim: Bigband swingt in Baumberg

Bigband swingt in Baumberg

Monheim Klassischer Jazz und moderne Arrangements erklingen morgen im Bürgerhaus.

Der Freundeskreis Baumberger Altstadtviertel lädt für morgen zum musikalischen Frühschoppen mit der Klaus Esser Bigband ein. Am Sonntag um 11 Uhr geht es im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, los. Der Eintritt ist frei. Dazu gibt es Kölsch oder Füchschen Alt. Die Bigband wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet. Die Musik steht in der Tradition der großen Bigbands. Zum Programm gehören auch moderne Arrangements sowie Latin und Vocal Jazz. Rainer Alm leitet die Bigband, Maria Geers singt und Ulli Hausmann schmettert „New York, New York“.