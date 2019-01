Monheim: ZWAR-Gruppen treffen sich in Monheim und Baumberg

Monheim Menschen ab 55 verbringen gemeinsam ihre Freizeit.

(ilpl) ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ und verbindet Menschen ab 55 Jahren, die gemeinsam ihre Freizeit gestalten wollen. In Monheim gibt es zwei Netzwerke, deren Basisgruppen sich alle 14 Tage treffen, über Erlebtes berichten und neue Ideen für die gemeinsame Freizeitgestaltung entwickeln. Wer noch mitmachen will in Baumberg oder in Monheim (Sandberg, Musikantenviertel), kann zu einem der regelmäßigen Treffen kommen. Die Baumberger Gruppe trifft sich in der Regel alle 14 Tage donnerstags von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus an der Humboldtstraße. Die nächsten Termine sind am 10. und 24. Januar, 7. und 21. Februar sowie am 7. und 21. März.