Lokale Wirtschaft: Schweizer Konzern kauft TeroLab

Langenfeld Oerlikon Metco übernimmt den Beschichtungsspezialisten aus Langenfeld.

Die seit 1998 an der Helmholtzstraße in Langenfeld ansässige Firma TeroLabSurface (TLS), Spezialist für funktionale Oberflächenbehandlung, wird zum 1. April von der Schweizer Firma Oerlikon Metco übernommen. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit. TeroLab hatte seinen Stammsitz in der Schweiz und unterhielt weitere Standorte in Salzkotten und in Frankreich. In Langenfeld sind nach Firmenangaben etwa 75 Mitarbeiter beschäftigt. „Der Standort Langenfeld ergänzt unser aktuelles Portfolio an Beschichtungsservices“, erklärte Wolfgang Konrad von der Metco-Geschäfstleitung. Für die Langenfelder Mitarbeiter ändert sich laut Metco nichts, auch Wolfram Unterberg, seit 2013 Geschäftsführer in der Posthorn-Stadt, bleibt an Bord. Dazu passt das Lob von Stefan Guggenberg, der bei Metco den Beschichtungs-Service leitet. „Das Team in Langenfeld ist sehr kompetent und erfahren und auf Kundenzufriedenheit fokussiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den dortigen Kollegen und wollen mit ihrer Expertise unser Wachstum weiter vorantreiben.“