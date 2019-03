Monheim: Verhandlungen zum Kauf des Spielmanns laufen noch

Monheim Der Betrieb des Schülercafés in Monheim ist über den 31. März hinaus gesichert. „Wir haben eine Verlängerung bekommen“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann auf Nachfrage.

Wie berichtet, wollen sich die Eigentümer von der Immobilie, in der auch Spielmann und Karnevalsmuseum beheimatet sind, trennen. Ein potenzieller Käufer hatte allerdings im Vorfeld Eigenbedarf für das Rheincafé angemeldet, worauf die Eigentümer dem Schülercafé (von der Stadt betrieben) gekündigt hatten. Das hat die Stadt dazu bewogen, von ihrem Vorkaufsrecht in der Altstadt Gebrauch zu machen und die Immobilie zu erwerben. „Die Verträge sind jedoch nicht unterschrieben“, sagt Zimmermann.

Auch der Vertrag zwischen der Stadt-Entwicklungs-Gesellschaft (SEG) und dem neuen Pächter für die ehemalige Festhalle Bormacher ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Betreiber der beiden spanischen Restaurants La Plaza (Opladen und Langenfeld) haben Interesse. „Wir stehen noch in Verhandlungen“, sagt Stefan Zouagui. „So in etwa zwei bis drei Wochen sind wir weiter“, gibt sich Zouagui optimistisch. Er deutet an, dass das gastronomische Konzept in Monheim anders wird als in Langenfeld.