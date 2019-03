Interview : „Früher waren die Menschen freundlicher“

Manfred Stuckmann spielt zu Hause gerne Akkordeon. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Langenfelds einziger lebender Ehrenbürger feiert morgen mit geladenen Gästen seinen 80. Geburtstag in der Hubertushalle.

Der einzige noch lebende Ehrenbürger Langenfelds feiert am morgigen Samstag seinen 80. Geburtstag. Stadtgeschichte ist nicht nur das leidenschaftliche Hobby von Manfred Stuckmann – in Brauchtum, Vereinswesen, Stadtpolitik und Heimatkultur ist der ehemalige Vizebürgermeister selbst ein Teil davon. Wie auf seinen beliebten Verzällchentouren hatte er im Gespräch mit unserer Zeitung viel zu erzählen.

Herr Stuckmann, Sie wurden vor 80 Jahren in Langenfeld geboren und haben immer hier gewohnt. Was hat sich in der Stadt seit ihrer Kindheit und Jugend besonders verändert?

Info Ein Freund des Brauchtums Lebensweg Geboren am 30.3.1939 in Langenfeld-Immigrath; gelernter Schlosser und Großhandelskaufmann; 35 Jahre bei Bayer als Buchhalter; mit 57 Jahren im Vorruhestand. Verheiratet, eine Tochter, zwei Enkel Politik Ratsmitglied der CDU von 1969-2009 und Vorsitzender verschiedener Fachausschüsse; Vizebürgermeister 1999-2009; Vorsitzender des CDU-Stadtverbands 1995-2005. Ehemalige Ehrenämter u.a. Mitbegründer und Präsident sowohl des Festkomitees Langenfelder Karneval als auch der KG Prinzengarde; Begründer (1976) und Vorsitzender (bis 2011) der IG Stadtfest; Vorsitzender des SSV Berghausen (1987-2002) Aktuelle Ehrenämter Ortsvorsitzender des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge (seit 2004) sowie des Museumsfördervereins (seit 2009) Auszeichnungen u.a. Ehrenbürger und Ehrenring Langenfeld; Bundesverdienstkreuz, Rheinlandtaler des LVR



Stuckmann In den vergangenen Jahrzehnten ist Langenfeld natürlich erkennbar größer und dynamischer geworden. Die Stadt hat sich unheimlich zu ihrem Vorteil entwickelt. Mit dem Bau der Fußgängerzone und der neuen Mitte hat sie Nachbarstädten wie Monheim, Opladen und auch Hilden den Rang als Einkaufsstadt abgelaufen. Die Leute gehen gerne in die Langenfelder City. Das tue ich auch. Man trifft viele Bekannte. Gerade beim Wochenmarkt ist das doch Begegnung pur.

Sie haben Heimatgeschichte in Texten, Theaterstücken, Liedern und bei Ihren nach wie vor beliebten Verzällchentouren den Mitbürgern näher gebracht. Welchen Dingen aus alter Zeit trauern Sie nach?

Stuckmann Auf der menschlichen Ebene bedaure ich, dass heute alles viel hektischer und unpersönlicher ist als früher. Damals waren die Menschen umgänglicher und freundlicher zueinander. Was das Stadtbild angeht: Auch wenn Langenfeld als Stadt mit 71 Jahren noch jung ist, so gibt es doch in allen Ortsteilen auch viele alte Gebäude. Leider wird heute wenig Wert auf die Vergangenheit gelegt. Dabei ist es doch sehr wichtig zu wissen, wo man herkommt. Und da gehören historische Bauwerke dazu. Bei meinen Verzällchentouren erzähle ich hierüber Geschichten, die auch Teilnehmern, die schon ewig in Langenfeld wohnen, oft nicht bekannt sind.

Als Kommunalpolitiker haben Sie in 40 Jahren Ratstätigkeit für die CDU bis 2009 an der Stadtentwicklung und Veränderungen ja aktiv mitgewirkt. Was war Ihnen dabei besonders wichtig?

Stuckmann Dass wir ein von einzelnen Verantwortlichen angestrebtes maßloses Wachstum Langenfelds auf 100.000 Einwohner und damit verbundene große Wohnsilos verhindert haben. Wichtig in der Stadtentwicklung ist, dass sich Altes mit Neuem und Neues mit Altem verbindet. Wie in einem Wohnzimmer mit modernen und antiken Möbeln passt beides auch im Stadtbild gut zusammen. Das ist doch die große Chance von Langenfeld: In der Nähe der großen Rheinmetropolen eine liebenswerte Stadt mit eigenem Kulturangebot, guter Infrastruktur und hohen Freizeitwert zu sein. Darauf können wir Langenfelder stolz sein.

Wie verfolgen Sie Kommunalpolitik seit ihrem Ausscheiden aus dem Stadtrat vor zehn Jahren?

Stuckmann Durch die Lektüre der Rheinischen Post...

In den Zuschauerreihen bei den Ratssitzungen sieht man Sie nicht.

Stuckmann Nein, da halte ich es wie der ehemalige Bürgermeister Hans Litterscheid: Weg ist weg! Aber ich werde bei Vereinen immer wieder auf kommunalpolitische Themen angesprochen. Zu meiner aktiven Zeit im Rat hatten wir als CDU ganz bewusst die Stammtischhoheit in den Vereinen gepflegt. Die meisten heutigen Ratspolitiker gehen dort leider kaum noch hin.

Haben Sie noch Kontakt zur heutigen CDU-Ratsfraktion?

Stuckmann Ich bin ja Ehrenvorsitzender der CDU. Wenn jemand etwas aus der Vergangenheit erfragen will, kommen die Ratsmitglieder immer wieder auch zu mir. Ich bin stolz darauf, von vielen noch als Vertrauensperson angesehen zu werden und bin gerne auskunftsbereit. Ich will mich aber nicht in die aktuelle Politik einmischen!

Und treffen Sie sich noch häufig mit ihren langjährigen politischen Weggefährten, die heute auch nicht mehr im Stadtrat aktiv sind?



Stuckmann Ja, natürlich! Und nicht nur mit den einstigen Fraktionskollegen, sondern etwa auch mit Lothar Witzleb von der SPD oder Rolf Gassen von der FDP.

Sie hatten und haben viele Ehrenämter in Vereinen, auch im Brauchtum. Welche Aufgaben waren Ihnen dabei ganz besonders wichtig?