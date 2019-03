Rathaus-Skandal: Rathaus-Betrüger: Anklage zieht sich hin

LANGENFELD Es ist länger als ein Jahr her, dass im Rathaus ein unfassbarer Betrug aufflog. Fast 20 Jahre lang hatte ein Fachmann aus dem städtischen Gebäudemanagement bei der freihändigen Vergabe von Instandhaltungsarbeiten insgesamt 1,9 Millionen Euro für sich abgezweigt.

Gerold Wenzens (BGL) mutmaßte in der jüngsten Ratssitzung, dass Stadtspitze und Düsseldorfer Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung nicht entschlossen genug vorantreiben. Nach der eigentlichen Tat sei dies ein zweiter Skandal.

Was Ende Februar 2018 flog der Betrugsskandal im Langenfelder Rathaus auf.

Wie schon Anfang Januar betonte Staatsanwältin Laura Hollmann auf Anfrage unserer Redaktion, dass dieser Betrugsfall „beschleunigt bearbeitet“ werde, doch dauerten die Ermittlungen noch an. „Wegen des langen Zeitraums mit unglaublich vielen Einzeltaten waren und sind umfangreiche Kontoauszüge oder Rechnungen zu überprüfen. Und das dauert eben seine Zeit.“

Nach Angaben von Bürgermeister Frank Schneider (CDU) hatte der Fachmann des Gebäudemanagements „als Einzeltäter mit krimineller Energie“ Schwachstellen im Kontrollsystem des Rathauses und das Vertrauen seiner Kollegen ausgenutzt. So habe er fast zwei Jahrzehnte lang Rechnungen mit den Briefköpfen mehrerer nicht existierender Unternehmen über nicht erbrachte Leistungen erstellt. „Die einzelnen Rechnungsbeträge im zumeist dreistelligen bis kleinen vierstelligen Bereich wurden dabei auf Konten der Scheinfirmen überwiesen“, so Schneider. Weil der Bauexperte kleinere Handwerksarbeiten ohne aufwändiges Verfahren frei vergeben konnte, seien die Betrügereien in dieser langen Zeitspanne nicht bemerkt worden. Bis Mitte 2017 lag diese Kostengrenze bei 3000 Euro, seither ist sie auf 1200 Euro festgelegt.