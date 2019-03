Autobahnen : Engpässe auf der A 46 und der A 3

LANGENFELD/HILDEN Zwei Engpässe auf Autobahnen gegen nahtlos ineinander über.

Wie berichtet, ist an diesem Wochenende die A 46 im Kreuz Hilden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt; bis Montag, 5 Uhr. Wegen des Einbaus von Behelfsbrücken sind in dieser Zeit Umleitungen ausgeschildert. Einschränkungen ab Montag gibt es laut Landesbetrieb Straßen-NRW direkt danach auf der A3 zwischen dem Kreuz Hilden und der Langenfelder Ausfahrt „Solingen“. Bis einschließlich 12. April werde in Richtung Köln die Fahrbahn saniert. Jeweils werktags zwischen 21 und 5 Uhr stehe dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. „Durch die Baustellenverkehrsführung sind an der Nahtstelle zwischen Beton- und Asphaltfahrbahn Schäden aufgetreten“, sagt Straßen-NRW-Sprecherin Sabrina Kieback. „Diese werden nun behoben.“