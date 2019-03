Lichtspiele : Kino ist wieder geöffnet, aber noch nicht fertig

Die Umbauarbeiten im Rex-Kino an der Hauptstraße 122 gehen wohl noch bis Ende April, die neue Theke im Foyer ist zur Freude von Kinoleiter Thorsten Wolf aber schon fertig. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Seit Anfang März war das Rex wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Komplettumbau ist weiter beabsichtigt, Termin steht aber noch nicht fest.

„Die Goldfische“, „Dumbo“ und „Wir“ steht auf dem Spielplan des Rex. Seit dem 2. März war das Kino an der Hauptstraße wegen Umbauarbeiten geschlossen. „Es ist noch nicht alles fertig“, betont Georg Huff von der Schauplatz GmbH, die das Kino betreibt. „Aber wir wollten den Spielbetrieb nicht länger unterbrechen als unbedingt nötig. Die vergangenen Wochen waren immerhin die erste komplette Schließung des Rex seit einem Umbau in den 90ern.“ Huff geht davon aus, dass die im Januar gestarteten Handwerkerarbeiten noch bis Ende April andauern werden.

Kinoleiter Thorsten Wolf zeigt die neue Theke im Foyer, an der sich die Kinobesucher mit frischem Popcorn, Getränken und Süßkram eindecken können. Der seit Jahren angekündigte und mit mehr als einer Million Euro veranschlagte Komplettumbau des 1958 eröffneten Kinos ist das freilich noch nicht.

Der Komfort stehe bei den aktuellen und von Huff mit rund 250.000 Euro bezifferten Arbeiten erst an zweiter Stelle. Immerhin hat das Rex 2 – der mit 80 Plätzen zweitgrößte Saal – neue Kinosessel. Auch in Boden, Wandbespannung und Tontechnik wird dort Geld gesteckt. Im größten Saal Rex 1 wurden die 220 Sitzplätze bereits vor drei Jahren neu gepolstert, doch bekommt er eine neue Wandbespannung, Lautsprecher und Leuchten. Im kleinen Saal 3 sind jetzt 22 neue Kinosessel.

„Diese Sitzreihen aus dem Rex 3 können später wieder ausgebaut werden“, sagt Huff, „wenn unsere vor Jahren entworfene Umbauplanung realisiert wird.“ Der Düsseldorfer Investor Andreas Witting hatte 2013 das Gebäude erworben und dabei den Umbau bekräftigt. Unter anderem soll der heute schlauchartige Eingangsbereich wieder seine ursprüngliche Breite von 1958 bekommen, indem der 1980 vom Foyer abgezwackte Minisaal entfernt und in einem Anbau an den hinteren Gebäudetrakt neu errichtet wird. Der anschließende Abriss des heutigen Minisaals schafft Platz für ein großzügiges Vor-Foyer in dem künftig barrierefreien Kino.