Monheim: Wo Licht den sakralen Raum durchflutet

Monheim Im Zweiten Weltkrieg wurde St. Gereon zerstört. In den 1950er Jahren ließ die Pfarrgemeinde das Gotteshaus wieder neu aufbauen.

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde die Kirche St. Gereon im Jahr 1180. Nur wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs fiel sie im Jahr 1945 einem Bombenangriff zum Opfer und wurde nahezu vollständig zerstört. Nur der untere Teil des Turms ist stehen geblieben. Kaum etwas der übrig gebliebenen Ruinen erinnerte an eine Kirche. Doch damit wollten sich die Monheimer Bürger nicht abfinden. So machten sie sich ans Werk und im Jahr 1952 wurde der Grundstein für die neue Kirche gelegt.

Ein Jahr später wurde das Gotteshaus bereits eingeweiht. „St. Gereon ist auf einer Erhebung gebaut und steht in der Altstadt Monheims. Allein durch die Position innerhalb der Altstadt entsteht eine besondere Atmosphäre“, sagt Diakon Stefan Wickert, der bereits viele Hochzeiten und Taufen in St. Gereon durchführen durfte. „Wenn ich auf dem Vorplatz vor dem Hauptportal der Kirche zum Beispiel die Brautläute empfange, können wir den Rhein, die Natur und den Spielplatz sehen. Ich denke dann immer daran, dass die Brautleute eines Tages hier wieder stehen, um ihr Kind taufen zu lassen.“

Was die Kirche St. Gereon

Viele Kostbarkeiten lassen sich aber auch im Inneren der Kirche entdecken. So zum Beispiel das Kreuz im Altarraum, das aus dem 12. Jahrhundert stammt. Die Jesusfigur wurde noch im byzantinischen Stil gestaltet, mit dem typischen verklärten Gesichtsausdruck und den parallel dargestellten Füßen. Ebenfalls im Altarraum finden sich die kleinen gelben Fische, die auf dem blau gekachelten Tabernakel angebracht sind. Das rasterförmige Muster symbolisiert das Fischernetz, das im See Genezareth ausgeworfen wurde. Die diesem See zugehörigen Geschichten sind auf einer Bildertafel festgehalten.