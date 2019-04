Saubere Sache: Frühjahrsputzer finden Diebesgut

Langenfeld Rund 50 Langenfelder, darunter auch Schülervertreter, sammelten am Samstag beim „Dreck-Weg-Tag“ in Reusrath und Richrath Müll.

Nachdem in diesem Rahmen am Morgen bereits zum fünften Mal freiwillige Müllsammler in Reusrath von der Virneburgstraße aus losgezogen sind, ist am Nachmittag erstmals auch Richrath an der Reihe. „Wir haben in der Gruppe darüber gesprochen, dass es Sinn macht, mit unserer Aktion auch hierher zu kommen“, erklärt Sven Lucht, kulturpolitischer Sprecher der BGL und Ur-Richrather. Die Beteiligung, aber auch das Bild in der Umgebung geben ihm Recht: Überall im Ortskern Richraths sind fleißige Helfer am Werk und befüllen ihre Säcke mit Verpackungsmaterial oder Papier.