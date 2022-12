Monheim Illusionen, Experimente und Installationen beim Stadtfest

Auf der bis in die späten Abendstunden bespielten Open-Air-Bühne am Gartzenweg werden wieder hochkarätige Musik-Acts auftreten. Erstmals können sich Interessierte für die Vereinsmeile, die Gastronomie oder das Bühnenprogramm über ein neues Anmelde-Portal auf der städtischen Internetseite www.monheim.de/stadtfest bewerben. Für die Gastronomie läuft die Bewerbungsphase bereits, in Kürze können auch Vereine und Händler das Internet-Portal nutzen.