Statt Stadtfest : Händler freuen sich auf Verkaufsoffenen Sonntag

Eines der eingesandten Gartenzwerg-Bilder, mit denen der Bürgermeister seine Stadtwette gegen Goldbeck gewonnen hat.Viele sind auch am nächsten Wocheende zu sehen. Foto: privat Foto: RP/Privat

Monheim Die Innenstadt wird am Wochenende autofrei sein – für ein unbeschwertes Einkauferlebnis. Auf dem Rathausvorplatz öffnet ein kleiner Pop-Up-Biergarten.

(elm) Statt eines großen Stadtfestes warten von Freitag, 11. Juni, bis Sonntag, 13. Juni, in der sommerlich dekorierten Innenstadt unter dem Motto „Gartenzwerg grüßt Gänseliesel“ kleine Aktionen auf Kinder und Erwachsene. Die Straße Rathausplatz ist dann zwischen Kreisverkehr und Busbahnhof gesperrt. Alle Monheimer Geschäfte dürfen dann ihre Kunden wieder ohne Testergebnis und Termin begrüßen. Am Wochenende verteilen sie Topfblumen. Zahlreiche Geschäfte beteiligen sich mit besonderen Aktionen und Rabatten am Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.