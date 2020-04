Monheim Uniferm Edeka : Uniferm produziert extra-Hefe für Edeka-Märkte

von D. Schmidt-Elmendorff

In der Krise werden Urinstinkte geweckt, der Mensch besinnt sich zurück auf die Zeit, als er sich selbst versorgte, zu Hause selber Brot buck, das Grundnahrungsmittel Nummer eins. In den vergangenen Wochen ist im Monheimer Einzelhandel nicht nur die Nachfrage nach Mehl stark angestiegen, auch die frische Backhefe war schnell vergriffen. Weil die Lieferketten nicht mehr wie geschmiert laufen, bleiben die Regale oft leer. Und das, obwohl ein Unternehmen vor Ort, Uniferm, Hefe produziert – und zwar auf Hochtouren.

Die städtische Wirtschaftsförderung reagierte auf die Situation und initiierte eine Zusammenarbeit von Uniferm und den örtlichen Edeka-Märkten Gusek und Möller. „Als Uniferm helfen wir natürlich auch in dieser besonderen Situation gerne“, sagt Dr. Jan van der Pas von Uniferm. Das Unternehmen produziere nun Hefe, die von den Edeka-Märkten direkt bezogen werde und sichere so deren Versorgung mit Backhefe. Das Unternehmen beliefert die Märkte nicht nur mit der bekannten Würfelhefe à 42 Gramm sondern auch mit 500-Gramm-Blöcken. Die sind aber nicht in dieser Gebindegröße zum Verkauf bestimmt. „Unser Personal an der Wurst- und Käsetheke wird die großen Hefeblöcke in haushaltsüblichen Portionen zerteilen“, ergänzen Thomas Gusek und Stefan Möller.