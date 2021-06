Was ab Freitag wieder geht : Freibad öffnet trotz Blitzeinschlag am Freitag

Freibad öffnet trotz Blitzeinschlag am Freitag

Was ab Freitag wieder geht

Erster Tag in 2021 im Freibad in Langenfeld: Kerstin Harms-Rommel dreht ihre erste Runden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bei der SGL an der Langforter Straße können Zeitfenster von Besuchern gebucht werden. Das Stadtmuseum Langenfeld öffnet wieder wie gewohnt.

(og) Das Langenfelder Freibad hat neben Corona eine weitere Gewalt getroffen: ein Blitz. Der ist in den Motor der Abdeckung des Nichtschwimmerbeckens eingeschlagen und hat dort einen Defekt verursacht, der nur vom Hersteller behoben werden kann. Die Firma wird nächste Woche vor Ort sein, kündigt SGL-Sprecherin Kristin Erven-Hoppe an.

Um ab dem Wochenende trotzdem möglichst vielen Personen corona-konform den Freibadbesuch an der Langforter Straße zu ermöglichen, gelten folgende Öffnungszeiten: In der Zeit zwischen 8 und 11 Uhr, 12 und 15 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr können jeweils 200 Personen das Bad besuchen. Von Dienstag bis Freitag wird zusätzlich eine Stunde für Frühschwimmer angeboten, zwischen 6.30 und 7.30 Uhr. Erlaubt sind 96 Sportler. Es werden, so der Fahrplan der Sportgemeinschaft Langenfeld, zunächst das Schwimmerbecken, das Springerbecken und Teile der Liegewiese geöffnet sein. Die Nutzungszeiten sind ab Donnerstag über www.sglangenfeld.de buchbar.