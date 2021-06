Berufswechsel in Coronazeiten : Vom Reiseflieger in die Fahrschulflotte

Langenfeld Normalerweise arbeitet Anke Paetzold für eine große Fluggesellschaft im Key Account Management. Doch in der Pandemie mit Kurzarbeit gestraft, hat sie einen alten Job reaktiviert und unterrichtet nun wieder Fahrschüler in Langenfeld. Ein Zwischenspurt.

„Seit März 2020 bin ich in Kurzarbeit“, berichtet Paetzold. Weil zu jener Zeit die allermeisten Flieger am Boden blieben, wurde auch Paetzold, die fortan keine Flugreisen mehr verkaufen konnte, nach Hause geschickt. Eine mehr als ungewohnte Situation für die umtriebige Leverkusenerin, jedoch keine, die sie in ein tiefes Loch gestürzt hätte, stellt sie gleich klar. „Zum Glück habe ich ein tolles Hobby.“

Voraussetzung Um Fahrlehrer zu werden, muss man mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein besitzen und drei Jahre Fahrpraxis in der Klasse B sowie zwei Jahre in anderen Klassen haben. Außerdem müssen angehende Fahrlehrer eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Abschluss vorweisen.

Als die Kinder größer waren, stieg sie erneut Vollzeit in ihren eigentlichen Job bei der Fluggesellschaft ein. Bis heute, bis ihr Vater sie jetzt wieder als Fahrlehrerin reaktivierte, erzählt sie schmunzelnd. „Ich habe den Job zehn Jahre lang nicht mehr gemacht, aber bin natürlich immer am Ball geblieben, um die Lizenz, die alle vier Jahre erneuert werden muss, nicht zu verlieren.“ Das kommt ihr jetzt zu Gute. Am Anfang habe sie die Jobangebote der Fahrschule Grafweg in Langenfeld noch abgewehrt, „weil ich die Zeit gebraucht habe, um die Situation wahrzunehmen und den Sommer zu genießen“, erinnert sie sich. Doch im November 2020 absolvierte sie schließlich doch ihre erste Fahrstunde als Fahrlehrerin. „Das ist wie Fahrradfahren, so etwas verlernt man nicht, obwohl ich in meiner ersten Stunde natürlich ein wenig aufgeregt war. Aber es hat sich gleich angefühlt wie früher.“ Nur die Einstellung der Fahrschüler zum Führerschein habe sich deutlich verändert. „Der Führerschein ist heute kein Statussymbol mehr. Früher wollte und musste ihn jeder haben, um mobil zu sein. Heute gibt es andere Alternativen und die Fahrschüler lassen sich entsprechend viel Zeit beim Führerschein“, hat sie bemerkt.