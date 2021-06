Kriminalität : Fünf Sättel aus kleinem Privatstall gestohlen

Langenfeld Nach Angaben der Polizei gingen die Diebe gezielt vor, sie nahmen sogar einen Pferdegeburtsmelder mit. Die Anlage liegt in den Feldern von Schnepprath.

(elm) In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Pferdestall und ein Gartenhäuschen auf dem Grundstück eines kleinen Hofes an der Opladener Straße in Langenfeld, kurz vor der Ortsgrenze nach Leverkusen-Opladen, eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten die Täter mehrere Pferdeutensilien, darunter Sättel und einen so genannten Pferdegeburtsmelder. Die Tatzeit liegt zwischen 21.45 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen. Bei dem Stall handelt es sich nicht um einen der größeren Pensions- oder Reitställe, sondern um eine private Anlage, die von einer Tierärztin genutzt wird. Sie liegt auf der Verlängerung eines Stichwegs an der „Ackerstraße“ beziehungsweise der Straße „Auf den Heunen“ in Schnepprath — in Nähe der neuen Gasleitung.