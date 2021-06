Klimaschutz : Windräder erwartet viel Gegenwind

Info

Die Mega beteiligt sich auch an Windenergieparks in Ostdeutschland: Die drei WEA in Prützke in Brandenburg wurden 2012 in Betrieb genommen (Mega-Anteil: 33 Prozent). Sie produzierten 2020 10,5 Mio kWh (Nennleistung 6000 kW).

Die Rotoren der fünf Anlagen in Lindtorf im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt drehen sich seit 2014 (Mega-Anteil: 26 Prozent). Die jährliche Leistung in 2020 lag bei 29,3 Mio kWh (Nennleistung 15.000 kW).

Seit 2015 ist eine Anlage in Kemberg in Sachsen-Anhalt in Betrieb (Mega-Anteil: 33 Prozent), die 2020 8 Mio kWh Strom erzeugte (Nennleistung 3300 kW).