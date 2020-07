Sozialdienst : Corona: Tafel in Monheim braucht Platz

Monheim Etwa 30 bis 40 Personen mehr als vor Corona besuchen die Tafel in Monheim. Jetzt sollen Container das Platzproblem lösen. Der neue Vorstand des SkFM hofft auf langfristige Lösung.

Dr. Bernd Scharpegge ist neuer Vorsitzender des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SkFM) in Monheim. Seit einem Jahr ist er bereits im Vorstand aktiv. Jetzt hat er den Vorsitz des Gremiums übernommen, das künftig teamorientierter arbeiten soll. Scharpegge hat dabei aktuell die Tafel im Blick, die aus allen Nähten platzt. Um die vorgegebenen Abstände bei zunehmender Nachfrage einhalten zu können, benötigt die Tafel, die derzeit in Räumen an der Brandenburger Allee 25 untergebracht ist, mehr Platz. „Ein Projekt, dort eine neues Gebäude zu errichten, haben wir verworfen“, erläutert Rudolf Lohrum vom Vorstand des Vereins. „Es wäre einfach zu teuer für uns gewesen.“ Jetzt hat er gemeinsam mit der Stadt eine Übergangslösung gefunden. Bürgermeister Daniel Zimmermann habe zugesagt, nicht mehr genutzte Container der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Bregenzer Straße für die Tafel zu nutzen. Sie sollen auf die so genannte „Hundewiese“ kommen, einer Fläche im Besitz der katholischen Kirche. „Langfristig wäre es gut, dort eine feste Lösung zu finden“, sagt Bernd Scharpegge, der am 1. Juli 2020 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt wurde.