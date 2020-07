Hingehen : Zu den „Leichlinger Trödeltagen“ nur mit Maske

Leichlingen 250 Besucher dürfen diesmal gleichzeitig aufs Gelände im Stadtpark. Am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst. „Normalerweise kommen an einem Wochenende 7000 bis 8000 Leute“, sagt Organisator Georg Ott. „Mal sehen, ob es zu bestimmten Uhrzeiten etwas kniffelig wird.“

„Es gibt nur einen Ein- und Ausgang“, erklärt Ott. Besucher müssten am Eingang ihre Kontaktdaten angeben, unterschreiben, dass sie frei von Krankheitssymptomen seien, ihre Hände desinfizieren und eine Maske aufziehen. Und sie werden gezählt, denn es dürften wegen der nötigen Abstandsregeln nur 250 Gäste gleichzeitig aufs Gelände. „Normalerweise kommen an einem Wochenende 7000 bis 8000 Leute“, sagt Ott. „Mal sehen, ob es zu bestimmten Uhrzeiten etwas kniffelig wird. Aber ich bin sehr froh, dass sich die Stadt Leichlingen so kooperativ gezeigt hat und mir innerhalb von nur vier Wochen eine Genehmigung erteilt hat.“

Seit 1998 organisiert der Langenfelder Veranstalter die „Leichlinger Trödeltage“. „Sie sind jetzt wohl die einzigen Veranstaltungen, die ich dieses Jahr machen kann“, bedauert er. Normalerweise organisiere er auch in anderen Städten der Region – wie Leverkusen, Solingen, Remscheid, Hilden und natürlich Langenfeld – zahlreiche Märkte und Feste. „Aber in keiner anderen Stadt kann ich mit so wenig Aufwand wie in Leichlingen ein ganzes Gelände absperren und die Zugänge kontrollieren.“