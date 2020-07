LANGENFELD/DÜSSELDORF : Prozess gegen Langenfelder vertagt

LANGENFELD/DÜSSELDORF Neuer Anwalt des Angeklagten fährt erst mal in Urlaub. Über den Angeklagten weiß man, dass er ein Mitglied des Langenfelder Al-Zein-Clans sein soll. Dazu soll er auch noch verbandelt sein mit der Gangster-Rapperin „Schwester Ewa“.

Eigentlich hätte der Prozess schon vor zwei Wochen beginnen sollen. Noch vor Verhandlungsbeginn war damals klar: Der Angeklagte hat kein Vertrauen mehr zu seinem Verteidiger. Beim Düsseldorfer Landgericht lief an diesem Tag folglich gar nichts mehr – und der 29-jährige Langenfelder machte sich auf die Suche nach einem neuen Anwalt. Der scheint nun mit Rüdiger Böhm gefunden zu sein – das Gericht ließ der „Neue“ auf der Verteidigerbank jedoch gleich wissen, dass er nun erst mal mit seinem Mandanten sprechen müsse. Kurz vor Prozessbeginn habe er dafür nur eine halbe Stunde Zeit gehabt, das sei für eine angemessene Verteidigung nicht ausreichend. Jetzt fahre er erstmal in den Urlaub, Fristen könnten nicht eingehalten werden: Am Ende einigte man sich auf den Prozessauftakt und die Anklageverlesung am 12. August.