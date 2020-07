Langenfeld/Monheim : Starke Kunst: Schön und umstritten

Die Leda von Markus Lüpertz ist wohl das prominenteste Kunstwerk in Monheim. Sie soll für das Wappenmädchen Gänseliesel stehen. Nicht alle Monheimer können sich damit identifizieren. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim (og) Kunst schmückt eine Stadt, regt zum Nachdenken an und kann heftige Diskussionen auslösen. Kurz, sie bereichert eine Stadt.

Bürger können sie anschauen, oder, wie im Fall der Hajek-Plastik in Langenfeld, auf dem Sockel sitzen. Lüpertz’ Leda am Monheimer Rheinufer dürfte die zuletzt am meisten fotografierte und diskutierte Kunst im öffentlichen Raum sein.