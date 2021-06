Rhein-Panorama : Camping mit Rheinblick

Panorama Rheinfront in Monheim: Kämpe mit Haus Bürgel. © und Foto: RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

MONHEIM Teil zwei des Rhein-Panoramas zeigt den Baumberger Campingplatz „Rheinblick“ , der sich ans Rheinufer schmiegt.

(og/mei) Glück für den, der einen Platz in der ersten Reihe mit Blick auf den Strom ergattert hat. Den ungewohnten Blick auf Rhein und Kämpe hat RP-Fotograf Ralph Matzerath mit der Drohne festgehalten. Das gesamte Panorama setzt sich aus 21 Einzelbildern zu einer 180-Grad-Ansicht zusammen. In loser Folge werden wir von Nord nach Süd in den kommenden Wochen weitere solcher Bilder vom Monheimer Rheinufer zeigen – bis am Ende die Leverkusen-Hitdorfer Ortsgrenze erreicht ist. RP-Foto: ralph Matzerath