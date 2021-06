Langenfeld/Monheim : 3400 Menschen sind arbeitslos

LANGENFELD/MONHEIM Trotz Rückgang im Mai: 1785 Monheimer und 1615 Langenfelder suchen einen Job. „Infolge der Aussicht auf Lockerungen zieht auch die Nachfrage am Arbeitsmarkt spürbar an“, berichtet Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

(tobi/mei) Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai gesunken. In Langenfeld sind aktuell 1615 Menschen arbeitslos, das sind 36 weniger als im April und 186 weniger als vor einem Jahr. In Monheim sind aktuell 1785 Menschen arbeitslos, das ist ein Jobsuchender weniger als im April und 48 weniger als vor einem Jahr. Bei zusammen 3400 Jobsuchenden im gemeinsamen Bezirk der Agentur für Arbeit beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 6,2 (Langenfeld 4,9/Monheim 8,1) Prozent. Firmen aus Langenfeld und Monheim meldeten im Mai 216 neue Arbeitsstellen, 91 mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Langenfeld derzeit 549 freie Stellen gemeldet.