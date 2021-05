EU-Politiker referiert : Radio Rakete sendet Vortrag von EU-Politiker

MONHEIM Der FDP-Europa-Politiker Moritz Körner (MdEP) hat auf Einladung der Monheimer Europa-Union in Kooperation mit der VHS Monheim zu „Europa im Spannungsfeld der Weltmächte“ referiert.

(og) Trotz des unter deutscher Ratspräsidentschaft geschlossenen Investitionsabkommen zwischen China und der EU gebe es ein hohes Spannungspotential zwischen beiden Vertragsparteien. Kritik der EU an der Menschenrechtspolitik Chinas führten im Ergebnis zu Sanktionen gegen EU-Parlamentarier – mit der Folge, dass das Parlament das Ratifizierungsverfahren für das Vertragswerk ausgebremst hat, bis diese Sanktionen aufgehoben werden. Es wäre vermessen zu glauben, dass solche internationalen Spannungen von einem einzelnen EU-Staat besser gelöst werden können, als von der Gemeinschaft. Im Verhältnis zwischen der EU und China fordert der Referent, dass Handels- und Menschenrechtspolitik Hand in Hand gehen müssen. Autoritären Tendenzen innerhalb der EU könne das Parlament mit dem so genannten Rechtsstaats-Mechanismus begegnen und Geld zurückhalten, wenn EU-Mitgliedsstaaten gegen europäische Werte und Ziele verstoßen. In der von Manfred Klein, Vorsitzenden der Monheimer Europa-Union, moderierten Veranstaltung forderten die Teilnehmer die Europäische Union auf, mehr Selbstbewusstsein in die Verhandlungen mit Großmächten einzubringen. Die Veranstaltung wird am dienstag, 1. Juni, um 18.30 Uhr von Radio Rakete (städtischer Monheimer Internetsender) ausgestrahlt.