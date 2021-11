Debatte um Umbenennung : Neuss wird nicht „Neuss am Rhein“

Die Ortstafeln „Neuss am Rhein“ wird es nicht geben. Fotomontage: Stadt Neuss Foto: Stadt Neuss

Neuss In der Quirinusstadt wurde um die Erweiterung des Städtenamens „Neuss“ um den Zusatz „am Rhein“ diskutiert. In einer Befragung haben sich die Bürger jetzt dagegen ausgesprochen. Interessant an dem Ergebnis ist ein Blick in die Altersklassen.