Geysir-Ausbruch : Der Geysir bricht am Mittwoch wieder aus

Monheim Der Monheimer Geysir, Kunstwerk von Thomas Stricker, sammelt gerade reichlich Sonnenstunden und wird voraussichtlich am Mittwoch, 2. Juni, zwischen 16 und 20 Uhr ausbrechen – vielleicht mit Sonnenuntergang über dem Rhein.

(og) Schon jetzt habe die brodelnde Aktivität im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wieder zugenommen, teilt Stadtsprecher Thomas Sepekowius mit. Viermal wird der Geysir zum Start in den Feiertag den Autoverkehr kurzzeitig stoppen. Dabei schießt die Wassersäule in der Mitte des idyllischen Kreisverkehrs teilweise bis zu zwölf Meter hoch auf. Bis zum nächsten Ausbruch müssen dann wieder die zum Kunstkonzept gehörenden 64 Sonnenstunden gesammelt werden. So hat es der Künstler vorgesehen.