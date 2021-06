An der Berghausener Straße in Monheim : Auto prallt frontal auf wartenden Lastwagen

An der Berghausener Straße in Monheim

Bei dem Auffahrunfall an der Berghausener-/Baumberger Straße wurde dieser VW Tiguan stark beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann/Polizei

MONHEIM Auf 28.000 Euro schätzt die Polizei den Gesamtschaden eines Auffahrunfalls an der Kreuzung Berghausener-/Baumberger Straße am Montagnachmittag. Glücklicherweise sei keiner der beiden beteiligten Auto- und Lastwagenfahrer verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr war ein 56 Jahre alter Düsseldorfer mit seinem VW Tiguan nahe der A59-Anschlussstelle Baumberg auf der Berghausener Straße in Richtung Monheim gefahren. Vor der Kreuzung mit der Baumberger- sowie der Wiener Neustädter Straße stand zu diesem Zeitpunkt vor ihm wegen einer Rot zeigenden Ampel ein wartender Lastwagen der Marke Scania. Der Düsseldorfer fuhr laut Polizei mit seinem Wagen auf den Lkw auf. Der 56-Jährige erlitt nach Polizeiangaben keine Blessuren. Der Totalschaden an dem abgeschlepptenTiguan wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt, der Schaden an dem Lkw auf rund 3000 Euro.