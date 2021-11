Polizeieinsatz in Wermelskirchen : Mit 2,2 Promille Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Wermelskirchen Mit einem großen Personalaufgebot hat die Polizei am Montagabend nach einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße den 20-jährigen Unfallversursacher auf einem Gelände an der Kattwinkelstraße gestellt – er war stark alkoholisiert.

Gegen 18 Uhr befuhr der 20-Jährige die Berliner Straße und streifte im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw eines Wermelskircheners (58). Dieser Wagen wurde auf den Gehweg. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen eilten dem 20-Jährigen sofort zur Hilfe. Als einer der Zeugen die Polizei verständigte, flüchtete der jedoch mit seinem Pkw in Richtung Dörpfeldstraße. Durch weitere Einsatzkräfte der Polizei wurde Wagen des 20-Jährigen einige Zeit später mit eingeschaltetem Warnblinklicht und durchgehend betätigter Hupe am Straßenrand der Dörpfeldstraße vorgefunden.