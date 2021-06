Corona-Lage im Kreis Mettmann : In vier Städten keine neuen Corona-Infektionen

Kreis Mettmann 27 Neuinfektionen meldet der Kreis Mettmann am Dienstag. Die Inzidenz sinkt weiter. Mehr als 200.000 Menschen haben bereits ihre Erstimpfung erhalten. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Dienstag 593 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 76 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 30 (-4; 2 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 31 (-1, 0 neu, 1 genesen), in Heiligenhaus 35 (-5; 0 neu, 5 genesen), in Hilden 71 (-4, 5 neu, 9 genesen), in Langenfeld 91 (-11; 7 neu, 18 genesen), in Mettmann 10 (-4; 0 neu, 4 genesen), in Monheim 95 (-14; 3 neu, 17 genesen), in Ratingen 101 (-16; 5 neu, 21 genesen), in Velbert 119 (-15; 5 neu, 20 genesen) und in Wülfrath 10 (-2, 0 neu, 2 genesen). Für Dienstag meldet der Kreis insgesamt 27 Neuinfektionen.