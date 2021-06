Möglichkeiten bündeln und nutzen : Awo: Seniorenangebote in Langenfeld besser verzahnen

Langenfeld Zum Antrittsbesuch begrüßten die Dienste und Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langenfeld jetzt die neue Geschäftsführerin der Awo-Seniorendienste Niederrhein gGmbH, Ewa Woroch.

Mit dem Karl-Schröder-Haus und den Seniorenwohnungen in Langfort hält der Wohlfahrtsverband nach Angaben des Langenfelder Awo-Ortsvorsitzenden Klaus Kaselofsky direkt zwei verschiedene Angebote für seniorengerechtes Wohnen in Langenfeld vor. Außerdem wird Tagespflege angeboten. Zudem tauschen sich in den Begegnungsstätten im Café am Wald und im Siegfried-Dißmann-Haus an der Solinger Straße 103 viele ältere Menschen miteinander aus. Die Awo-Sozialstation hält Kaselofsky zufolge obendrein mobile Angebote für Pflege, Alltagshilfen und Hauswirtschaftsdienste sowie Pflegeberatung vor. Der Awo-Ortsverein bilde mit seinen fast 600 Mitgliedern die Basis des Verbandes in Langenfeld.