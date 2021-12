Monheim Polizei : 38-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Monheim Polizei sucht Zeugen, um Unfallhergang zu klären. Warum der Fahrer von seiner Fahrspur abkam und gegen eine Verkehrsinsel fuhr, ist Gegenstand von Ermittlungen.

(elm) Ein 38-jähriger Monheimer ist am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Alfred-Nobel-Straße in Monheim lebensgefährlich verletzt worden. Er war gerade in Richtung der Straße Fahnenacker unterwegs, als er gegen 2.35 Uhr mit seinem silbernen VW Polo zunächst gegen eine Verkehrsinsel prallte und dann rund 180 Meter weiter rollte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Polo mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pferdeanhänger und kam dort zum Stehen.