Fußball, Kreisliga : Inter Monheim gewinnt zweistellig, Richrath bleibt oben dran

Rhein-Wupper Der Kreisliga-Tabellenführer lässt dem Post SV Solingen keine Chance, auch die Reserve des HSV Langenfeld und TuSpo Richrath erleben ein Torfestival.

SSVg 06 Haan – TuSpo Richrath 1:8 (0:4). Im Verfolgerduell setzten die Richrather beim Tabellenfünften in Haan ein Ausrufezeichen. Sie bleiben durch den Kantersieg in der Spitzengruppe. Biogio-Giuliano Rizzelli avancierte mit drei Toren (5./55./61.) zum Mann des Tages, auch Alen Vincazovic (29./38.) wusste mit seinem Doppelpack zu überzeugen. Emil Vincazovic (42.), Pasquale Rizzelli sowie ein Eigentor der Haaner rundeten den überzeugenden Auftritt ab. In der 51. Minute gelang den Gastgebern der Ehrentreffer.