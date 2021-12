Nach Unfall in Viersen : Viersener nach Unfall gestorben

Die Polizei hatte den Unfall Anfang Dezember gemeldet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Der 83-Jährige, der am 2. Dezember bei einem Verkehrsunfall auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen schwer verletzt wurde, ist tot. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann sei beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto, das von einem Parkplatz auf die Straße einbog, erfasst worden. „Wir müssen heute leider melden, dass der Viersener in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstarb“, informierte der Polizei-Sprecher.

(naf)