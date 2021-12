Volleyball, Frauen-Regionalliga : SGL leistet sich zu viele Fehler

Langenfeld Die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld kommen beim 1:3 in Düsseldorf eigentlich nie für einen Sieg in Frage. Trainer Michael Wernitz ist enttäuscht.

Diesmal schenkte Wernitz auf der Zuspiel-Position Carina Zandt das Vertrauen, die zuletzt aufgrund ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin einige Monate ausgefallen war. An ihrem Geburtstag durfte Zandt von Anfang an spielen. Dennoch fand sie wie die gesamte Mannschaft nur schwer in den ersten Satz hinein. „Carina ist sehr wichtig für uns, aber leider ist sie noch nicht so fit wie vor ihrer Pause“, erklärte der Coach. Die SGL wirkte verunsichert und machte viele Fehler, so dass die Düsseldorferinnen leichtes Spiel hatten – 14:9, 25:10.