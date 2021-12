Feuerwehreinsatz in Rommerskirchen : Zwei Personen bei Frontalunfall in Butzheim verletzt

Beim Unfall in Butzheim gab es zwei Verletzte. Foto: Sebastian Meurer

Butzheim Ein älterer Fahrer aus Rommerskirchen geriet am Dienstagmorgen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Ein jüngerer Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Dienstagmorgen, 14. Dezember, gegen 05:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 477 in Butzheim, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen und deren Fahrer schwer verletzt wurden. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 65 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen mit seinem VW Golf die Bundesstraße in Richtung Neuss. Innerhalb der Ortslage Butzheim geriet der Wagen aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Ein 26 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen, der mit seinem VW Passat in Richtung Eckum unterwegs war, konnte dem Entgegenkommenden nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dessen Auto.

Einer der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und klagte über starke Nacken- und Kopfschmerzen. Der Mann wurde per Rettungstransporter ins Lukaskrankenhaus nach Neuss gebracht. Der andere Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und war augenscheinlich leichter verletzt. Er wurde ins Kreiskrankenhaus Hackenbroich transportiert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr vor Ort gebunden und die beiden Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst geborgen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)