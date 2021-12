Unfall in Viersen : Radlerin von Auto angefahren

Unfall in Viersen

Der Unfall ereignete sich an der Gladbacher Straße. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Viersen Eine 29 Jahre alte Viersenerin ist bei einem Unfall am Freitag in Viersen verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall um 14.35 Uhr im Bereich Gladbacher Straße.

Ein 49-jähriger Viersener sei mit dem Auto auf der Gladbacher Straße in Richtung Viersen gefahren und nach links in eine Grundstückseinfahrt abgebogen. Dabei habe er die Vorfahrt der entgegenkommenden Fahrradfahrerin missachtet, es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht an der Hand und dem Knie verletzt.