Service in Monheim : Stadt richtet eigene Corona-Hotline ein

Der neue Corona Walk-In auf dem Hildorado-Parkplatz steht auch Monheimer Bürgern offfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Monheim Unter der Rufnummer 951-6666 werden alle rechtlichen Fragen beantwortet, die in Verbindung mit dem Virus stehen. Für gesundheitliche Fragen ist das Kreisgesundheitsamt verantwortlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Mit wem darf ich mich treffen? Mein Kind ist in Quarantäne. Gilt das für die ganze Familie? Darf ich trotz Quarantäne mit meinem Hund Gassi gehen? Solche und ähnliche Fragen gehen in den letzten Wochen vermehrt über die Zentrale in der Stadtverwaltung ein. Um diese kongruent mit den steigenden Corons-Infiziertenzahlen zunehmenden Anfragen besser zu kanalisieren und zugleich schnelle Antworten zu ermöglichen, hat die Stadt Monheim jetzt ihren Auskunftsservice für ihre Bürger zum Thema Coronavirus erweitert. Unter der 02173 951-6666 ist ab sofort eine zentrale Service-Nummer als Corona-Hotline eingerichtet, bei der die Einwohner der Gänselieselstadt alle wichtigen Alltagsfragen in Verbindung mit dem Virus stellen können. Die Corona-Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt.

Außerhalb dieser Servicezeiten bestehe zudem die Möglichkeit, Nachrichten und Rückrufbitten auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen, teilt Sprecher Thomas Spekowius mit. In dringenden Fällen werde dann sogar noch in den späten Nachmittagsstunden desselben Tages zurückgerufen, verspricht er. Zur besseren Erreichbarkeit sollte man daher seine Mobilfunknummer angeben. In weniger dringenden Fällen müssten sich die Ratsuchenden unter Umständen einen Tag gedulden, die Rückmeldung erfolge dann während der üblichen Erreichbarkeitszeiten der Hotline an den fünf Servicetagen in der Woche.

Info Eine zentrale Nummer für Anfragen Was: Die neue Hotline der Stadt Monheim lautet 02173 951-6666. Wann: Sie ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt.

In der Vergangenheit hätten sich viele Anrufer an die Kommune gewandt, weil das Kreisgesundheitsamt überlastet ist, so Spekowius. Es sei dann aber auch vorgekommen, dass fehlgeleitete Anrufe ins Leere gingen. Es sei aber auch wichtig, dass die Bürger etwa über die Quarantäne-bestimmungen richtig informiert seien.

Alternativ zur Telefon-Hotline können die Bürger die Stadt bei Fragen zum Thema Corona auch per E-Mail erreichen. Die Adresse lautet hotline@monheim.de. Der neue Hotline-Service wird weiterhin durch eine fortwährend aktualisierte FAQ-Liste ergänzt, die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen liefert, die bei der Stadt auflaufen. Die Liste ist auf der städtischen Sonderseite unter www.monheim.de/corona veröffentlicht.

Spekowius weißt darauf hin, dass die Stadt nur Fragen beantworten könne, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Im Wesentlichen seien das rechtliche Fragen. Zu gesundheitlichen Fragen berate das zuständige Kreisgesundheitsamt, betont er. Anfragen werden dort derzeit jedoch nur noch per E-Mail an dienst53@kreis-mettmann.de beantwortet. Weitere Informationen gibt es zudem hier: www.sonderlage-kreis-mettmann.de.