Monheim : Kita-Kinder spenden der Tafel Weckmänner

Monheim In dem SKFM-Verbund von Kitas und der Monheimer Tafel unterstützt man sich gegenseitig. Eltern hatten jetzt die Weckmänner gebacken.

(elm) Eine schöne Überraschung erlebten jetzt die Kunden der Monheimer SKFM-Tafel am Johanneshaus. Neben den Lebensmitteln, die sie dort gegen geringes Entgelt regelmäßig erhalten, bekamen sie diesmal noch für ihre Kinder selbstgebackene Weckmänner und ein Licht überreicht, das von den Kindern gemeinsam mit ihren Erzieherinnen der Kita Don Bosco gebastelt wurde. Es soll anderen Menschen Hoffnung spenden, teilt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand mit. Die Weckmänner hatten die Eltern gebacken.

Da sowohl die „Tafel“ als auch die Kindergärten Don-Bosco, Mevlana-Rumi-Straße, und St.Johannes, Friedenauer Straße, vom SKFM betrieben werden, seien diese Einrichtungen natürlich eng vernetzt, so Wehner. So sorgten beispielsweise Spendenaufrufe in den Kitas dafür, dass Eltern immer wieder haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker oder Obst für die „Tafel“ spenden.