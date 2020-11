Aktionstag : Mit Brötchentüten gegen häusliche Gewalt

Kreis Mettmann Die alljährliche Brötchentüten-Aktion der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann gegen häusliche Gewalt ist wegen Übergriffen im Lockdown so aktuell wie nie.

Vier von fünf Frauen, aber auch jeder fünfte Mann musste laut Bundesfamilienministerium im vergangenen Jahr Gewalt durch Partner oder ehemalige Partner erleben und aushalten. Mehr als 30.000 Frauen und ihre Kinder flüchteten in Deutschland jährlich vor der Gewalt ihres Partners in ein Frauenhaus. Im Kreis Mettmann wurden dort 40 Frauen mit 40 Kindern im Jahr 2019 aufgenommen. Für sie konnte der besonders hohe Schutzbedarf nur dort gewährleistet werden. 2019 wurden der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des SKFM Mettmann 1024 Fälle im Kreisgebiet gemeldet, 267 mehr als im Vorjahr. Der jährliche Aktionstag „Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen“ ist also nach wie vor von Bedeutung. Nach den Worten der Erkrather Gleichstellungsbeauftragten Annegret Pollmann hat die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ 2020 eine besondere Aufmerksamkeit verdient. „Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen ist zu Hause bleiben das Gebot der Stunde. Aber viele Frauen und ihre Kinder sind genau dort nicht sicher, und es steigt für sie die Gefahr der häuslichen und sexualisierten Gewalt.“ In vielen Städten in ganz Deutschland wird rund um den 25. November ein Zeichen gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt.