Corona im Kreis Viersen : Gesundheitsamt meldet 227 Neuinfektionen

Am Dienstag gab es 227 laborbestätigte Neuinfektionen im Kreis Viersen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag 227 Neuinfektionen im Kreis Viersen registriert, darunter elf in sechs Pflegeheimen. In den Meldungen der Neuinfektionen der vergangenen Tage waren noch Altfälle eingerechnet; entsprechend höher fielen die Zahlen aus.

Die Gesamtzahl der aktuell infektiösen Einwohner teilt der Kreis Viersen nicht mehr mit, weil er die Daten für nicht belastbar hält.

Die Situation in den Krankenhäusern im Kreis Viersen ist gegenüber unverändert: 42 infizierte Patienten werden stationär behandelt, davon liegen vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

29,5 Prozent der Neuinfizierten sind jünger als 20 Jahre, 14,7 Prozent gehören der Altersgruppe 60+ an.

So verteilen sich die Neuinfektionen auf die Städte und Gemeinden: Viersen: 55, Nettetal: 15, Brüggen: 7, Niederkrüchten: 14, Schwalmtal: 7, Kempen: 35, Willich: 31, Grefrath: 33, Tönisvorst: 30.

(mrö)