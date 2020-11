Geldsegen für die Klubs : Vereine erhalten Fördergelder für Projekte

Monheim Der Stadtsportverband Monheim freut sich, die Ausschüttungen für seine Sportvereine aus den Förderprogrammen der Stadt Monheim und des Landes mitteilen zu können.

Es können sich in diesem Jahr folgende Vereine über diese Unterstützung freuen: Sportgemeinschaft Monheim (SGM), Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC), Tennisclub Blau-Weiß Monheim (TC BW), Baumberger Tennisclub (BTC), Monheimer Kanu-Club (MKC), Sportfreunde Baumberg (SFB) und Wassersportverein Monheim (WSV). Die SGM brauchte einen Prallschutz für das Judo- und Aikido-Training und eine Wlan-Einrichtung für ihre Besprechungsräume. Der BTSC errichtete einen wetterfesten Unterstand für trainierende Leichtathleten und eine Außenvitrine für Information und Kommunikation. Bei den Tennisclubs standen die jährliche Frühjahrsüberholung ihrer Plätze zum Erhalt ihrer Bespielbarkeit sowie verschiedene Reparaturen auf den Anlagen und in den Clubhäusern an. Dazu gehören unter anderem die Einebnung von Gehwegen zu den Plätzen, die Instandsetzung von Zäunen und Überdachungen und der Innenausstattung der Clubheime wie Umkleideräume, Wasserversorgung und so weiter.