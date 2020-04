In der Langenfelder Stadtpassage : Stadtbibliothek hat jetzt ihr Ausweichquartier geöffnet

Im Ausweichquartier der Stadtbibliothek gehörte Ingrid Knoll am Dienstag mit Mund-Nase-Maske zu den ersten Besuchern. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die Stadtbibliothek hat am Dienstag ihr Ausweichquartier für die kommenden vier Monate eröffnet. Pünktlich um 9 Uhr starteten Annette Lay und ihre Kollegin Daniela Eßer in dem ehemaligen Spielzeugladen in der Stadtpassage.

Ingrid Knoll gehört zu den ersten Besuchern. Mit vorgeschriebener Mund-Nase-Maske nimmt sie sich einen der acht Einkaufskörbe, die wegen der Maximalzahl von acht Besuchern zur Einhaltung des Mindestabstands ebenfalls Pflicht sind. Am Regal mit den Reiseführern greift Ingrid Knoll zu Büchern deutscher Regionen. „Eigentlich wollten wir dieses Jahr in Frankreich Urlaub machen. Aber das geht ja wegen der Corona-Krise nicht.“ Hinter der als Spuckschutz am Ausleihtisch angebrachten Glasscheibe bescheinigt zur Mittagszeit Bibliothekarin Eßer allen bis dahin gekommenen Besuchern Verständnis für die corona-bedingten Einschränkungen. „Teils haben sie auch vor der Tür geduldig gewartet, wenn alle acht Körbe im Einsatz waren.“

Am 30. August sollen die mit 1,78 Millionen Euro veranschlagten Umbauarbeiten der Stadtbibliothek fertig sein. Bis dahin ist das Ausweichquartier in der Stadtpassage, Hauptstraße 116, mit etwa 40 Prozent des Bestands wie folgt geöffnet: di und fr 9-13 und 15-18 Uhr, mi und do 14-18 Uhr, sa 10-14 Uhr.

(mei)