Coronavirus in Duisburg : Neues Futter für Leseratten und Bücherwürmer

Das wird viele freuen: Ab dem morgigen Mittwoch hat die Zentralbibliothek wieder geöffnet – wenn auch mit Einschränkungen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Leseratten und Bücherwürmer aufgepasst: Für 30 Minuten dürft ihr ab morgen wieder in die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse und Medien ausleihen. Allerdings gibt es eine Höchstzahl an Besuchern für die drei Etagen, so dass es auch zu Wartezeiten kommen kann.

Die Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 wird am morgigen Mittwoch, 29. April, wiedereröffnet. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Aufgrund der nach wie vor geltenden Bestimmungen des Landes NRW zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sei die Nutzung der Bibliotheksservices aber nur in einer eingeschränkten Form möglich. Immerhin: Kunden mit einem gültigen Bibliotheksausweis können sich auf den Etagen ihre Medien aussuchen und ausleihen.

Der Aufenthalt dürfe aber nicht länger als 30 Minuten dauern, um die zugelassene Höchstzahl an Nutzern auf den drei Etagen nicht zu überschreiten, so die Stadt. Dies gelte auch für die Kinder- und Jugendbibliothek, die ausschließlich für die Medienausleihe nutzbar ist. Als Treffpunkt, für Spiele oder ähnliches kann die Bibliothek also nicht genutzt werden. Zur Vorbereitung des Besuchs empfiehlt die Bibliothek daher, die Medien schon vorab online aus dem Medienkatalog OPAC herauszusuchen und dann gezielt mitzunehmen. Kinder unter zwölf Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Es dürfen maximal zwei Personen zusammen kommen.

Die Anmeldung eines neuen Ausweises oder die Verlängerung eines bereits bestehenden Ausweises sind aber möglich. Allerdings dürften Gebühren ausschließlich am Kassenautomaten eingezahlt werden. Die Eintrittskarten für die ausgefallenen Veranstaltungen im Rahmen der Duisburger Akzente werden an der Infotheke im Foyer gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Wer etwas ausleihen möchte, sollte sich schon im Vorfeld online etwas aussuchen und dann nur noch abholen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Damit auch in der Bibliothek der Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus so gut wie möglich gewährleistet sei, müssten Besucher Mund und Nase mit einem Tuch oder einer Behelfsmaske bedecken und die Abstandsregel einhalten. Wie in allen Geschäften werde auch in der Bibliothek nur eine begrenzte Zahl von Personen eingelassen. Dadurch könne es zu Wartezeiten kommen. Ein längerer Aufenthalt, auch zum Beispiel zum Lesen oder Lernen, sei leider nicht möglich. Die Arbeitsplätze und Computer für Kundinnen und Kunden auf den drei Etagen köntnen nicht genutzt werden.

Die Zweigstellen der Bibliothek öffnen zu einem späteren Zeitpunkt, der aber nach Angaben der Stadt noch nicht feststeht. Bis dahin bieten die Bezirksbibliotheken Hamborn, Meiderich, Homberg-Hochheide und Rheinhausen weiterhin einen „Bib to go“-Service an. Medien können dort nach einer Vorbestellung per Anruf oder E-Mail an den vier Bibliotheksstandorten abgeholt werden. Mit der Wiedereröffnung der Zentralbibliothek endet der „Bib to go“-Service in dieser Bibliothek.

Die Zentralbibliothek ist am 29. und 30. April von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab Montag, 4. Mai, gilt die übliche Öffnungszeit: montags von 13 bis 19 Uhr; dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr.

Weitere Informationen finden sich unter www.stadtbibliothek-duisburg.de, telefonisch unter 0203 2834218 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de

(mtm)