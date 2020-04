Einkaufen in Grevenbroich : Caritas-Kaufhaus hat mit viel Corona-Schutz wieder geöffnet

Grevenbroich Das Caritas-Kaufhaus ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit einem schmalen Geldbeutel. In den zurückliegenden Wochen hatte es – corona-bedingt – geschlossen. Am Montag öffnete das Kaufhaus wieder seine Türen. Drinnen halten zahlreiche Schutzmaßen Kunden und Beschäftigte auf Abstand.

Holzböcke dienen als Abstandshalter, rot-weiße Pfeile markieren den Weg am Ein- und Ausgang. Das Caritas-Kaufhaus an der Bergheimer Straße hat nach sechswöchiger Schließung am Montag mit dem gesamten Programm an Corona-Schutzmaßnahmen erstmals wieder seine Türen geöffnet. Vorerst sind die Öffnungszeiten auf montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr begrenzt.